A partir del otoño de 2025, la Universidad de Yale impartirá una nueva materia titulada “Bad Bunny: Musical Aesthetics and Politics”, a cargo del profesor asociado Albert Laguna, experto en estudios americanos, etnicidad, raza y migración.

El curso impartirá el analisis de el impacto cultural y social de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, utilizando su música como ventana a la cultura puertorriqueña, la historia colonial de Puerto Rico y la evolución de géneros como la salsa, bomba, plena y reggaetón

Se centrará especialmente en el álbum más reciente del artista, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que Laguna describe como su trabajo más “puertorriqueño”, con fuertes influencias caribeñas y colaboraciones destacadas.

La canción de apertura “NUEVAYoL”, que toma muestras de “Un Verano en Nueva York” de El Gran Combo, ilustra la conexión cultural entre Puerto Rico y Nueva York, eje importante del programa.

El curso tendrá un cupo limitado de 18 plazas, aunque ya hay demanda de cerca de 100 estudiantes y exalumnos de Yale muestran interés.