Tres hombres habrían quemado la casa de su víctima por préstamos gota a gota

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un colombiano, una nicaragüense y un costarricense fueron detenidos como sospechosos de extorsionar y amenazar a personas que habían adquirido préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Investigación inició en julio

La investigación comenzó en julio, luego de que el OIJ de Cañas recibiera dos denuncias relacionadas con este tipo de préstamos.

Según la investigación, los sospechosos, de 35, 51 y 35 años, cobraban ₡5.000 diarios de interés por cada ₡100.000 prestados.

Amenazas y agresiones

Cuando las víctimas no podían realizar los pagos, los sospechosos presuntamente iniciaban las amenazas y acciones de intimidación. Incluso, en uno de los casos investigados, se les relaciona con la quema de una vivienda.

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Tres detenidos

Los sospechosos fueron capturados mediante dos allanamientos realizados por agentes del OIJ, con apoyo de la Fuerza Pública.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron evidencia que será incorporada a la investigación.

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