Presión alta y riñones: un problema que funciona en doble vía

La presión arterial elevada y la salud renal mantienen una relación en doble dirección, donde cada problema empeora al otro en un ciclo perjudicial.

El Dr. Francisco José Carvajal Piedra indica que la hipertensión daña los vasos sanguíneos del riñón, y una lectura superior a 180/120 mmHg ya podría considerarse una urgencia hipertensiva.

El especialista recomienda monitorear la presión durante una semana, dos veces al día antes de comer o tomar medicamentos, y mantener una postura adecuada para una medición precisa.