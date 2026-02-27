Presión alta y daño renal: ¿cómo proteger sus riñones a tiempo?

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La hipertensión arterial y la enfermedad renal tienen una relación bidireccional que funciona como una bola de nieve, explicó el nefrólogo Fabio Hernández Fonseca.

Por un lado, la presión alta sin control es la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal, ya que daña progresivamente las arterias que irrigan los filtros del riñón. Por otro lado, cuando los riñones se enferman por otras causas, pierden su capacidad para regular la presión arterial, provocando que esta se eleve incluso en personas que antes eran normotensas.

Esta interacción dificulta muchas veces determinar qué condición apareció primero, aunque lo importante es identificar el problema y controlar la presión para evitar que progrese.