Presidente Rodrigo Chaves recibe importante premio

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, recibió un importante reconocimiento por parte de la comunidad judía en Costa Rica.

Premio

El mandatario recibió el Premio Tikvá y un reconocimiento especial del Keren Kayemet LeIsrael, en el Centro Israelita Sionista de Costa Rica.

Este galardón se otorga por primera vez en la historia del país, “en honor al liderazgo del presidente y su apoyo a la comunidad judía costarricense”. Durante su discurso, Chaves destacó su profundo agradecimiento por el premio:

Estos momentos no se guardan en una agenda, no se guardan en un libro, no se guardan en fotos, se guardan en el corazón. Y este es uno de ellos, un momento que yo llevaré en mi corazón hasta que Dios quiera darme vida en esta tierra. Recibo hoy con verdadera y profunda humildad y enorme gratitud el premio Tikvá que ustedes me otorgan, mencionó el mandatario.

Notas que le podrían interesar:

El Premio Tikvá tiene como significado en hebreo “esperanza”, palabra que el mandatario destacó al mencionar que Costa Rica empieza encaminarse en un futuro mejor. Además, se refirió a la situación actual en el mundo:

Existen ruidos poderosos que están apagando e intentan apagar la voz serena de la convivencia y de la paz.

Ceremonia

Durante el acto, la organización Keren Kayemet LeIsrael entregó un certificado que acredita la siembra de 18 árboles en los bosques de Israel en honor al presidente. El número 18, representa vida, continuidad y gratitud en la tradición judía.

Chaves valoró el gesto con estas palabras:

Cada semilla en esa fruta es vida y es promesa. Así es la comunidad judía en Costa Rica, profundamente arraigada en su tradición, la cual debemos respetar y defender todos los costarricenses.

Palabras del presidente

El mandatario aprovechó la ocasión para anunciar un nuevo paso en las relaciones bilaterales con este país: