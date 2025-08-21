En un hecho sin precedentes, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha sido citado a comparecer este viernes a las 8:00 a.m. en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa. El objetivo de la sesión es analizar la solicitud de levantamiento de su inmunidad, tras una acusación presentada por la Fiscalía de la República.

Fiscalía acusa a Chaves de concusión en contratación de estrategia de comunicación

La Corte Suprema de Justicia votó el pasado 1 de julio a favor de remitir a la Asamblea Legislativa la petición para que se levante la inmunidad del mandatario. Esta decisión se basa en una acusación formal por el delito de concusión, que implica abusar del cargo público para obtener beneficios patrimoniales, y cuya pena va de 2 a 8 años de prisión.

El caso también involucra al actual ministro de Cultura y exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives. Ambos están relacionados con la contratación de una estrategia de comunicación y monitoreo de redes sociales por un monto de $300.000, financiada mediante una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Empresa contratada habría recibido instrucciones directas desde Casa Presidencial

De acuerdo con la Fiscalía, la contratación fue adjudicada a RMC Productora S.A., empresa propiedad del productor Christian José Bulgarelli Rojas. La investigación sostiene que, antes del proceso formal, funcionarios de Casa Presidencial se habrían reunido con Bulgarelli para instruirlo en la elaboración de los términos de referencia del contrato.

Además, se señala que el también involucrado Federico Cruz habría recibido un beneficio económico de $32.000 vinculado a la misma operación.

Chaves acusa a magistrados y Fiscalía de conspiración

Durante el Consejo de Gobierno de este miércoles, el presidente Chaves arremetió contra la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, calificando la acusación como parte de un intento de “golpe de Estado judicial”.

“La verdadera razón no es la historia que se creó Carlo Díaz bajo presión, me imagino yo, de Rodrigo Arias, Patricia Solano, Fernando Cruz, de la red de cuido del Poder Judicial que yo empecé denunciando desde que empecé la presidencia”, declaró el mandatario.

Añadió que los magistrados y la Fiscalía están actuando por razones políticas:

“Demostraré que el absurdo de Carlo Díaz y su fiscalía y de los 16 magistrados que en un acto de corrupción intelectual, moral y jurídica, enviaron esto a la Asamblea, simplemente responde al deseo de algunos de dar un golpe de Estado judicial”.

¿Qué sigue en el proceso?

La Asamblea Legislativa deberá ahora deliberar sobre si procede o no con el levantamiento de la inmunidad del presidente Chaves. De aprobarse, el mandatario podría ser juzgado como cualquier otro ciudadano, marcando un hito histórico en la democracia costarricense.