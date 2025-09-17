El presidente Rodrigo Chaves confirmó que no asistirá a la Asamblea Legislativa este lunes 22 de septiembre cuando se vote sobre el levantamiento de su inmunidad, calificando el proceso como un “show montado” por el poder judicial y algunos diputados.

El mandatario, quien se define como el primer jefe de Estado en señalar abiertamente la corrupción del sistema, asegura ser víctima de una persecución política orchestrada por Rodrigo Arias y grupos de influencia.

Chaves pidió a sus simpatizantes no acompañar el proceso legislativo, recordando cómo él mismo los apoyó en manifestaciones anteriores contra figuras como Carlos Díaz del poder judicial.