Presidente Laura Fernández destituye al canciller Manuel Tovar

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Por medio de un comunicado, la presidencia de la República informó que Laura Fernández despidió al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera.

¿Por qué Laura Fernández despidió al canciller?

El martes 22 de septiembre se realizó una la sesión del Escudo de las Américas, convocada por el Secretario de Estado de Estados Unidos. Sesión contó con la participación del Presidente Donald Trump y fue gestionada por Tovar de “manera inadecuada”.

“Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora Presidente de la República. Esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico”, dice el comunicado.

Cargo interino

La presidente Fernández nombró a Indiana Trejos Gallo, Ministra de Comercio Exterior, como Ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto, quien ocupará dicho cargo al retornar de su misión en la Asamblea de las Naciones Unidas.

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