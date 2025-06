Escrito por: Luis Coto

El presidente del Santos de Guápiles, Ronny Cortés, dio una entrevista en exclusiva en 120 Minutos para hablar sobre la situación del club santista. El jerarca calificó de “corrupta” la decisión de la Fedefútbol tras dejarlos fuera de competición en la Primera División.

“Nosotros vamos con todo hasta las últimas instancias. Tenemos a los abogados trabajando para enfrentar estos atropellos de la Federación, que yo diría es totalmente corrupta”, cuestionó Cortés.

El presidente del Santos asegura que en la Asamblea de la Federación no les habrían dado el reconocimiento de equipo a falta de una identificación. “Ni siquiera nos recibieron como equipo. Todos los equipos decían Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa. Nosotros no teníamos ni una identificación. No se sabía quiénes éramos ahí”, criticó.