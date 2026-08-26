Presidente del Poder Judicial tiene hasta hoy para postular su nombre para reelegirse en el cargo

El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, tiene hasta el día de hoy para anunciarle al resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia si postulará su nombre para reelegirse en ese cargo, en una decisión que marcará el futuro de la institución en los próximos años.

Aguirre deberá comunicar su decisión a los 22 magistrados de la Corte Plena, quienes serán los encargados de votar su reelección en el cargo que ocupa desde 2022.

La decisión del jerarca se da en medio de las crecientes tensiones con el Poder Ejecutivo por el recorte presupuestario al Poder Judicial.