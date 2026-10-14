Presidente del Cartaginés confirmó estar afectado por la situación de Carlos Barahona

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El presidente del Cartaginés confirmó estar muy afectado por la situación de Carlos Barahona, a quien conoció cuando llegó al club hace más de 8 años y por quien mantiene una preocupación especial.
Barahona fue titular este martes ante Puntarenas en el Fello Meza antes de enfrentar el problema con la Justicia, y registra un gol y una asistencia en 11 partidos del torneo, además de haber debutado con la selección ante Curazao y Haití.
El Cartaginés emitió un comunicado donde se declara respetuoso del ordenamiento jurídico, y tendrá 4 días para preparar el duelo ante el Saprissa por el liderato, manteniendo su invicto en casa tras 8 juegos.