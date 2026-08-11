El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, publicó en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, que tuvo una conversación con la presidente de Costa Rica, Laura Fernández.

Zelenski detalló, en un escrito publicado al mediodía de este martes, que conversaron sobre temas de interés, como votaciones en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y hasta temas de cooperación.

¿Qué dijo Zelenski?

Comenzó por hablar sobre el tema del apoyo de Costa Rica en votaciones de la ONU.

“Estoy agradecido por tales palabras cálidas e importantes de apoyo a Ucrania y a nuestro pueblo. Apreciamos que Costa Rica esté a nuestro lado sobre las votaciones de resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el trabajo para devolver a los niños ucranianos secuestrados por Rusia, y en responsabilizar a la Federación Rusa por sus crímenes”, indica al inicio del escrito.

Después, señaló que trataron el tema de cooperación entre países, en varias áreas.

“Discutimos el potencial de cooperación entre nuestros países. Hay muchas áreas diferentes en las que nuestra asociación puede generar resultados positivos”.

Seguidamente, manifestó que Fernández mostró interés en temas de seguridad.

“Costa Rica está interesada en nuestra experiencia en el campo de la seguridad. Acordamos que nuestros equipos trabajarán en un posible formato para nuestra reunión”.

I spoke with President of Costa Rica Laura Fernández Delgado @laurapresi2026. I am grateful for such warm and important words of support for Ukraine and our people. We appreciate that Costa Rica stands with us during votes on resolutions at the UN General Assembly, in the work to… pic.twitter.com/aw4umttv15 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2026

De momento, la presidencia de Costa Rica no se pronunció al respecto de la charla, ni tampoco sobre los temas tratados.

Le puede interesar: Expareja revela momentos de terror que vivía mujer encontrada muerta dentro de un carro