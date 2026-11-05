Presidente de Paraguay renuncia a su cargo

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Santiago Peña, presidente de Paraguay, presentó su renuncia en medio de la crisis desatada por la intervención y el cierre de Ueno Bank, que afecta a millones de clientes y abrió un frente de inestabilidad política.

Paña presentó su renuncia apenas dos días después de que el Banco Central interviniera la entidad, de cuyo grupo propietario había sido socio, y pocas horas después de que el Partido Colorado se sumara al juicio político que se tramitaba en su contra en la Cámara de Diputados

Crisis que llevó a la renuncia de su cargo

La crisis comenzó con la caída de Ueno Bank, un banco digital. La presión siguió semanas después de que los inspectores descubrieran que carecía de las reservas adecuadas y había concedido préstamos a empresas del Grupo Vázquez, propietario del banco, sin una evaluación adecuada del riesgo.

El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Banl, y la debacle financiera llevó a la renuncia de su presidente, Carlos Carvallo.

Carvallo fue alto ejecutivo de Ueno antes de que Peña lo nombrara al frente del regulador.

Relación con el presidente de Paraguay

Peña, que asumió el poder en agosto de 2023, fue socio comercial del grupo propietario del banco hasta marzo de 2025.

El caso también provocó protestas y denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en beneficio propio.cimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en beneficio propio.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

La Fiscalía paraguaya estaría preparando una orden de captura contra el mandatario, según medios locales.

Con información de: El Mundo España.