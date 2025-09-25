El presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Rosabal, externó su profunda preocupación por el estado de colapso operativo que afecta actualmente a las instalaciones de Puerto Caldera, lo cual impacta directamente la cadena de suministro y la competitividad del país.

Esta declaración se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos públicos por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien dirigió sus críticas hacia la Contraloría General de la República al insinuar que esta entidad estaría retrasando los procesos de modernización portuaria.

No obstante, la Contraloría se defendió de dichas acusaciones aclarando que no mantiene trámites pendientes y señalando que las demoras responden a deficiencias técnicas en los pliegos presentados por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.