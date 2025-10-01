El Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, quien ejercía sus funciones con normalidad, será sometido este miércoles a una cirugía endoscópica de senos paranasales.

El procedimiento, que requiere un período de recuperación que los médicos estiman entre dos y tres semanas, obligará al legislador a mantenerse alejado de sus funciones presenciales.

Esta ausencia, que dependerá de la evolución de su condición de salud, es temporal pues se espera que una vez recuperado retome sus actividades con normalidad.