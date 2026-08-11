Presidente de Colombia declara estado de emergencia nacional tras terremoto

El nuevo Presidente de Colombia declaró estado de emergencia nacional luego del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país a las 7:34 de la mañana, dejando decenas de víctimas mortales y cientos de heridos mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros.

El fuerte sismo, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, una zona poco poblada de la costa del Pacífico, fue percibido con gran intensidad en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, así como en países vecinos.

La conmoción fue tal que en el edificio de Caracol Televisión se sintió el movimiento de manera muy intensa, mientras los colombianos que comenzaban su día en casa, camino al trabajo o en las escuelas fueron sorprendidos por la violencia del sismo.