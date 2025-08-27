Escrito por: Eduardo Troconis

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este martes, en su cuenta de X, la existencia del llamado Cártel de los Soles, señalado por Estados Unidos de militar en Venezuela desde los años noventa para traficar drogas hacia su territorio.

“El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

Según el mandatario, la verdadera estructura detrás del narcotráfico en la región es lo que él denomina la “Junta del narcotráfico”, una confederación de mafias que operan a nivel internacional con base en Europa y Medio Oriente. Tras los recientes atentados en Amalfi y Cali, Petro pidió que esta red sea catalogada como organización terrorista, lo que permitiría perseguirla globalmente, incluso en Bogotá.

Las declaraciones del presidente colombiano se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas. La administración Trump designó al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional, lo vinculó directamente con Nicolás Maduro y ofreció hasta US$50 millones de recompensa por información que lleve a su captura.

Desde Caracas, altos funcionarios han rechazado la acusación. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lo calificó en cadena nacional como “un invento de Estados Unidos” y una “gran mentira para manipular”.

Mientras tanto, la tensión escala con el despliegue naval ordenado por Washington en el Caribe y la movilización de milicianos anunciada por Maduro.