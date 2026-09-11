Presidenta pide informe tras muerte de niño de 7 años herido de bala en Limón

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, solicitó un informe detallado a tres jerarcas tras la muerte de un niño de siete años que fue herido de bala en Limón.

Además, las autoridades médicas señalaron que la atención del menor presentó un atraso de tres horas debido a problemas con el traslado aéreo que requería el paciente.

“Hubo un retraso de aproximadamente tres horas que marca una diferencia en cuanto al resultado final que, lamentablemente, se presenta en este caso. Porque, a pesar de que fue bien abordado y se hizo todo lo que se podía hacer en el Hospital Tony Facio, ese tiempo posterior del traslado impidió que lográramos mantenerlo en una condición estable para poderlo montar a una aeronave y traerlo en condiciones adecuadas a este hospital”, informó Carlos Jiménez, director del Hospital de Niños.

En ese sentido, la alcaldesa de Limón, Ana Matarrita, lamentó el fallecimiento. “Nos unimos en solidaridad al dolor de esta familia, pero, sobre todo, en el marco del Mes de la Paz Mundial, Limón y nuestra municipalidad hacen un llamado a Costa Rica y a nuestras comunidades para que no normalicemos la violencia”, indicó.

Por otra parte, el encargado de Aviación Civil no contestó la llamada para otorgar el permiso de despegue, lo que causó indignación entre los involucrados.