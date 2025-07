La respuesta del Partido Progreso Social Demócrata (PPSD) no se hizo esperar, tras las declaraciones del exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, quien cuestionó a la agrupación por el monto exigido para la inscripción.

Por medio de una declaración escrita y un video, la presidenta del partido político, Luz Mary Alpízar, fue enfática y explicó en detalle lo ocurrido en el caso de la inscripción de Amador.

Según Alpízar, el exministro dio a conocer sus intenciones de participar en el proceso interno para postularse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Tiempo después, lo habría anunciado a los medios de comunicación, pese a que el proceso interno no había concluido, no era el vocero oficial y aún no se había realizado la Asamblea Nacional de ratificación.

Además, la presidenta del partido aseguró que el exjerarca del MOPT nunca inscribió su militancia formal, ni canceló el monto acordado y contemplado en el reglamento del partido, publicado desde el 01 de junio.

“Este reglamento siempre fue del conocimiento del exministro Amador, ya que en abril participó en la revisión del borrador, donde a petición suya, se acordó que la cuota de candidatura la iba a pagar en dos tractos”, explicó.

En su relato, Alpízar afirmó que, el 7 de julio, supuestamente Amador les comunicó que, por motivos personales, no podía pagar el monto de ₡10 millones correspondiente a su candidatura. Agregó que “de buena voluntad, varios compañeros se ofrecieron a ayudarle”.

Por su parte, Amador reprochó que esto ocurra en un país donde el narcotráfico “infiltra las estructuras de las organizaciones”, algo que además calificó como peligroso.

La presidenta de la agrupación rechazó el mensaje de Amador, en el que —según su interpretación— asocia al PPSD con prácticas de nepotismo y narcotráfico.

“Llevaremos costarricenses que cumplan con el perfil, que tienen las capacidades para los puestos de elección popular seleccionados democráticamente por la Asamblea Nacional. No estamos dispuestos a poner a ‘dedo’ gente en los puestos como muchos candidatos quieren hacerlo”, manifestó.