La presidenta ejecutiva de RECOPE, Carla Montero, confirmó la localización de un túnel clandestino de siete metros de largo conectado al poliducto de la institución, ubicado a tres metros de profundidad en Alajuela, prácticamente debajo de la autopista General Cañas.

El hallazgo se dio gracias a alertas emitidas por el sistema de operaciones de RECOPE desde marzo y a información recibida en la línea confidencial 1002. En el sitio se encontró una manguera con conexión artesanal para extraer gasolina súper, gasolina regular y diésel.

Durante el operativo se hallaron 27 tanquetas con restos de combustible y otras pruebas para la investigación, que está en manos del OIJ. No hubo personas detenidas, pero se presume que el inmueble era alquilado por los responsables del robo.

Estadísticas a la baja

Montero aseguró que las tomas ilegales bajaron casi un 50% en 2025 respecto al mismo periodo del año anterior:

2023: 101 tomas ilegales | 2,9 millones de litros sustraídos

101 tomas ilegales | 2,9 millones de litros sustraídos 2024: 69 tomas ilegales | 2,2 millones de litros

69 tomas ilegales | 2,2 millones de litros 2025 (primer semestre): 36 tomas ilegales | 1,9 millones de litros

Acciones de prevención

RECOPE mantiene y refuerza medidas para detectar y prevenir nuevos casos, entre ellas:

Monitoreo constante con el sistema de operaciones del poliducto

Línea confidencial y gratuita 1002 para denuncias ciudadanas

para denuncias ciudadanas Tecnología de vigilancia con drones y escáneres de tuberías

Montero advirtió que este tipo de prácticas amenazan el suministro energético del país y la seguridad de las comunidades cercanas.

Repase más información en el video adjunto.