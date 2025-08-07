La presidenta ejecutiva de RECOPE, Carla Montero, confirmó la localización de un túnel clandestino de siete metros de largo conectado al poliducto de la institución, ubicado a tres metros de profundidad en Alajuela, prácticamente debajo de la autopista General Cañas.
El hallazgo se dio gracias a alertas emitidas por el sistema de operaciones de RECOPE desde marzo y a información recibida en la línea confidencial 1002. En el sitio se encontró una manguera con conexión artesanal para extraer gasolina súper, gasolina regular y diésel.
Durante el operativo se hallaron 27 tanquetas con restos de combustible y otras pruebas para la investigación, que está en manos del OIJ. No hubo personas detenidas, pero se presume que el inmueble era alquilado por los responsables del robo.
Estadísticas a la baja
Montero aseguró que las tomas ilegales bajaron casi un 50% en 2025 respecto al mismo periodo del año anterior:
- 2023: 101 tomas ilegales | 2,9 millones de litros sustraídos
- 2024: 69 tomas ilegales | 2,2 millones de litros
- 2025 (primer semestre): 36 tomas ilegales | 1,9 millones de litros
Acciones de prevención
RECOPE mantiene y refuerza medidas para detectar y prevenir nuevos casos, entre ellas:
- Monitoreo constante con el sistema de operaciones del poliducto
- Línea confidencial y gratuita 1002 para denuncias ciudadanas
- Tecnología de vigilancia con drones y escáneres de tuberías
Montero advirtió que este tipo de prácticas amenazan el suministro energético del país y la seguridad de las comunidades cercanas.
Repase más información en el video adjunto.