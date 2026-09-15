Presidenta anunció iniciativas para Cartago durante actividades de la antorcha

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aprovechó las actividades de la antorcha de la independencia en Cartago para destacar una serie de iniciativas relacionadas con la salud, la seguridad y la infraestructura de la provincia.

Durante la celebración, la mandataria ratificó proyectos considerados prioritarios para Cartago, entre ellos la construcción del nuevo hospital y la ampliación de la autopista Florencio del Castillo. También anunció un fortalecimiento de las acciones destinadas a combatir la inseguridad en la provincia.

Fernández participó en los actos conmemorativos y recibió el fuego de la independencia de manos de los estudiantes, después del recorrido de 378 kilómetros desde Peñas Blancas hasta el centro de Cartago.

La presidenta destacó el significado de la celebración y el compromiso de los costarricenses con los valores nacionales. “Feliz de celebrar lo que es Costa Rica, un aniversario más de nuestra independencia, de ser un país libre, de justicia, democrático”, expresó.

Las celebraciones también estuvieron marcadas por una importante presencia policial. Durante la noche se registraron momentos de tensión entre simpatizantes del Gobierno y personas vinculadas con otras agrupaciones políticas.