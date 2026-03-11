La comisión de asuntos sociales dictaminó el proyecto de ley que buscaba fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Un día después de emitido este dictamen, la diputada Kattia Rivera presentó una moción de revisión que finalmente provocó el archivo de la iniciativa

El proyecto habría permitido inyectar cerca de 38 mil millones anuales al fondo de pensiones, mediante el traslado de un 0.25% de la contribución patronal que recibe el Banco Popular hacia el IVM, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad del sistema.

“En el fondo son buenas opciones; el tema es que, al tratarlas por separado, existiría una afectación al fondo de capitalización, que es de donde las personas pueden recibir los recursos que depositan allí”, expresó Rivera, diputada de Liberación Nacional.