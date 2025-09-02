El MOPT presentará un proyecto de ley para intervenir el cerro Zurquí tras registrar más de 20 cierres en la ruta 32 durante 2025, donde 25 de sus 36 kilómetros representan peligro crítico por derrumbes en época lluviosa.
La iniciativa, que requerirá aprobación legislativa, propone construir túneles de falsa bóveda en puntos geológicamente inestables entre Limón y San José.
Este megaproyecto, cuyo inicio se prevé para finales de 2025, busca eliminar el colapso logístico que afecta a exportadores y transportistas, quienes acumulan pérdidas millonarias por los cierres recurrentes.