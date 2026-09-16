Presentan moción para declarar a Rodrigo Chaves como persona non grata en Cartago

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Las acciones acontecidas el pasado 14 de setiembre en Cartago mientras que realizaba la recepción del fuego de la independencia aún dan de qué hablar.

La más reciente de las actualizaciones tiene que ver con Jonathan Arce Moya, vicepresidente del Concejo Municipal de Cartago.

¿Qué fue lo que pasó?

Arce presentó este miércoles una moción para declarar como non grato en Cartago al expresidente y Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, tras los acontecimientos del 14 de setiembre.

El documento cuenta con 16 considerandos que, según indican, justifican las solicitudes, un total de cinco que se desglosan de la siguiente manera y de forma textual:

1- “Declarar al señor Rodrigo Chaves Robles PERSONA NON GRATA en el cantón de Cartago, como expresión formal de desaprobación de este Concejo Municipal ante los actos y manifestaciones de falta de respeto que se le atribuyen durante las actividades de conmemoración de la Independencia celebradas el 14 de setiembre de 2026 en la Plaza Mayor de Cartago”.

2- “Manifestar públicamente el compromiso de la Municipalidad de Cartago con la defensa de los valores patrios, el respeto a las instituciones democráticas, la dignidad de los actos oficiales y la convivencia pacífica entre todas las personas habitantes del cantón”.

3- “Condenar cualquier conducta que menoscabe la dignidad de las autoridades, las instituciones democráticas, la ciudadanía y el carácter solemne de las celebraciones patrias, independientemente de la persona que la realice o del cargo que ostente o haya ostentado”.

4- “Manifestar el compromiso de esta Corporación Municipal con la defensa de los principios constitucionales de legalidad, respeto institucional, libertad de expresión, debido proceso y convivencia democrática”.

5- “Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal para que incorpore el presente acuerdo en el acta de la sesión correspondiente y gestione su divulgación a todas las Municipalidades del país y conozcan que este”.

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¿Y ahora qué?

Por ley, cada moción debe agregarse a un expediente oficial y llevarse a discusión. Posteriormente, el Concejo la discute y vota para decidir si se aprueba o se rechaza.