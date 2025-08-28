Una presentadora de Univisión rompió en llanto al reportar el tiroteo ocurrido en una escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos, “como mamá nos duele que se registren este tipo de incidentes porque mandamos a nuestros niños a la escuela pensando que van a estar bien”, señaló con la voz entrecortada.
El ataque dejó como resultado dos niños muertos, de 8 y 10 años, que estaban orando al momento del tiroteo.
Otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores de edad que fueron reportados en estado muy grave.