Condenan a muerte a famosa presentadora de TV, influencer y modelo egipcia

La reconocida presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa, de 39 años, fue condenada a muerte por ahorcamiento junto con otras 11 personas, tras ser declarada culpable en un caso relacionado con la fabricación y tráfico de drogas sintéticas.

La sentencia fue dictada por un tribunal penal de El Cairo y forma parte de un proceso en el que 28 personas fueron acusadas de integrar una organización criminal dedicada a importar materias primas, fabricar estupefacientes y posteriormente comercializarlos.

Más de 750 kilos de drogas fueron decomisados

Durante la investigación, las autoridades egipcias decomisaron más de 750 kilogramos de drogas sintéticas y materiales utilizados para su fabricación.

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Además, fueron localizadas dos viviendas que, según las investigaciones, eran utilizadas como laboratorios, así como armas de fuego y municiones que no contaban con las respectivas licencias.

La presentadora niega los cargos

Khalifa, conocida por conducir el programa “Misión Imposible”, relacionado con temas de seguridad y delincuencia, fue detenida en abril de 2025.

La comunicadora ha negado su participación en las actividades ilícitas que se le atribuyen. Su defensa anunció que apelará la condena, por lo que el fallo aún puede ser revisado por una instancia superior.

Otros acusados recibieron diferentes penas

Además de las 12 condenas a muerte, nueve acusados fueron sentenciados a cadena perpetua y otros siete fueron absueltos.

El caso es considerado uno de los procesos de narcotráfico de mayor repercusión en Egipto en los últimos años.