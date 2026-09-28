Muere reconocida presentadora de televisión estadounidense a los 58 años

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La reconocida presentadora estadounidense Angela Stribling, pionera de la cadena Black Entertainment Television (BET), falleció a los 58 años, tras una batalla de dos años contra el cáncer cerebral.

La noticia fue confirmada el domingo 27 de septiembre por su esposo, Ken Washington, quien informó que la comunicadora murió el sábado 26 en su hogar, acompañada por él y su hermana.

¿De qué murió la presentadora?

Stribling enfrentaba un cáncer cerebral desde hacía dos años. Su esposo anunció su fallecimiento mediante un emotivo mensaje en el que destacó el legado de amor, alegría e inspiración que deja la presentadora.

Una trayectoria que marcó la televisión estadounidense

Angela Stribling fue una de las figuras pioneras de BET, donde presentó durante cuatro años el programa de entretenimiento Screen Scene. También contribuyó al lanzamiento de BET Jazz y condujo espacios como Jazz Central.

Además, hizo historia al convertirse en la primera mujer en presentar el programa radial Original Quiet Storm, de WHUR, en Washington D. C.

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Su talento también destacó en la música. Como cantante de jazz, compartió escenario con reconocidos artistas como Stevie Wonder y Chaka Khan.

Familiares y colegas lamentan su partida

Su fallecimiento provocó múltiples muestras de cariño de colegas y figuras de la televisión estadounidense, quienes recordaron su trayectoria y su contribución a la industria.

La familia anunció que realizará una ceremonia en homenaje a su vida en Washington D. C., cuya fecha y lugar se darán a conocer próximamente.