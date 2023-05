El pasado sábado 6 de mayo Shakira fue reconocida como Mujer del Año en la primera edición del evento Mujeres Latinas en la Música de Billboard que se llevó a cabo en el Wastco Center de Miami. Al recibir su premio de manos de Maluma, la barranquillera dio un discurso en el que resaltó lo difícil que ha sido el último año para ella y cómo la música y otras mujeres la han ayudado a superar las adversidades. Sin embargo, al presentador mexicano Daniel Bisogno no le gustaron las palabras de la colombiana y la criticó públicamente.

Mientras el público en Miami aplaudió las palabras de Shakira, en el programa de entretenimiento Ventaneando el discurso de la colombiana generó una importante discusión entre los presentadores, cuando el reconocido mexicano dio su opinión al respecto. Daniel Bisogno calificó el discurso de la cantante de “un exceso”, señalando que ya estaba cansado de que Shakira hiciera referencia a la infidelidad de Gerard Piqué en sus canciones y apariciones en público.

Cuando se abordó el tema de la premiación a la barranquillera y sus palabras, el mexicano reconocido por ser uno de los presentadores más críticos de la farándula internacional dejó claro inmediatamente que no aprobaba para nada lo que había dicho Shakira. “Perdóname, eterno, recurrente. Hemos escuchado eso mil veces. Ya bastante dijo con la canción con Bizarrap, y con lo que ha cobrado como para seguir todavía con eso”, empezó diciendo Bisogno.

Pedro Sola, otro de los conductores del programa de entretenimiento, coincidió con su colega en que le parecía que el discurso de la cantante de “Monotonía” había sido muy largo e insistiendo en las temáticas que ha tocado a lo largo de sus últimas canciones. Cabe mencionar que, tras su separación de Gerard Piqué, Shakira ha lanzado “Te Felicito”, “Monotonía”, “Music Session #53″ y “TQG”, canciones en las que ha hecho referencia a la infidelidad del futbolista.

Es por esto que a los presentadores les pareció que sus palabras fueron innecesarias, ya que “ya todo lo había dicho todo en sus canciones”. Por su parte, la dupla femenina del programa, Linet Puente y Rosario Murrieta, salieron en defensa de la colombiana. Las también mexicanas contradijeron a sus colegas y plantearon que Shakira había recibido el premio de Mujer del Año por una razón y que sus palabras no sólo eran para ellas, pues se ha convertido en representando de muchas mujeres.

En ese momento, Bisogno reconoció que había algunas palabras de la colombiana que rescataba. “De ese discurso que, si bien repitió muchas palabras, que podemos encontrar en muchos lugares, sí dejó ver algunas cosas de ‘no importa si te pusieron el cuerno o no’”, resaltó el mexicano como lo único positivo de la intervención de Shakira tras ser homenajeada por Billboard.

Sus compañeras insistieron en que lo que ha hecho Shakira durante el último año ha sido importante para las mujeres del mundo, resaltando que “ya no se llora, ahora se factura”. Pero Daniel Bisogno utilizó la frase de la colombiana para arremeter finalmente contra ella, “con Hacienda, esas son las facturas que tiene que empezar a pagar … ay ya, ya. ¿No creen que es demasiado? Ya es de ardida absoluta, ya pasó. Ya se le recordó bastante, cada quien toma lo que tiene”.

¿Qué dijo Shakira?

Durante su discurso, Shakira agradeció el reconocimiento e hizo gala de su afán de empoderamiento femenino al dedicarle el premio a su madre, así como a todas las madres solteras: “El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer”.

Durante su alocución, la barranquillera también hizo alusiones a lo que ha pasado con su vida durante el último año por su ruptura con Piqué, sus dudas y las lecciones que le ha dejado este proceso: “Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (…) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”.