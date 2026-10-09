(VIDEO) Hombre aprovecha presa y asalta un vehículo

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un video muestra el momento en que un hombre aprovecha la presa para acercarse a un automóvil y sustraer varios artículos, en las inmediaciones de la rotonda del Parque de la Paz.

En las imágenes se observa al sujeto, quien lleva un casco que hace presumir que podría ser motociclista, acercarse al vehículo mientras este permanece detenido en medio de la congestión vial.

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Sujeto aprovecha que el vehículo esta detenido

El hombre aprovecha el momento para tomar artículos del automóvil y posteriormente retirarse del sitio.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre lo ocurrido, así como la identidad del sospechoso y los objetos sustraídos.

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