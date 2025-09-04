Lluvias intensas azotarán el país desde este viernes, con un incremento progresivo de la actividad lluviosa que se extenderá durante el fin de semana según proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La combinación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad desde zonas marítimas y el calentamiento matutino crearán condiciones ideales para aguaceros en el Pacífico Sur y Norte.

Rebeca Morera, meteoróloga del IMN, detalló que mientras el Caribe y la Zona Norte experimentarán precipitaciones matutinas, el Valle Central y el Pacífico registrarán sus mayores intensidades durante las tardes, culminando con el ingreso de la onda tropical número 28 este domingo.