El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) alerta que esta semana será más lluviosa en Costa Rica, con aguaceros intensos en las tardes, especialmente en el Pacífico y Valle Central.

La combinación de la onda tropical #23, que llegará el jueves, y la reactivación de la Zona de Convergencia Intertropical generará acumulados significativos, principalmente en Golfito, Buenos Aires y San Vito, donde los suelos ya tienen más del 90% de saturación.

El IMN detalla que, mientras tanto, martes y miércoles serán críticos en el Valle Central, con tormentas eléctricas y vientos fuertes por la tarde.