El clásico centroamericano no solo es pasión en la cancha, sino también una celebración que se vive alrededor de la comida. Para esta ocasión, se sugieren opciones prácticas y deliciosas para compartir en familia, ideales para disfrutar durante el desarrollo del partido. Los nachos, las hamburguesas y los tacos encabezan la lista de favoritos por su versatilidad y facilidad de preparación.

Entre las propuestas culinarias que han ganado popularidad se encuentran las baleadas hondureñas, un platillo que ha cruzado fronteras. Su base es una tortilla de harina recién hecha, suave y flexible, que se rellena generosamente con frijoles refritos, crema (natilla) y queso rallado. Esta combinación simple pero sabrosa las convierte en el snack perfecto para reponer energías durante la transmisión.

Completar el menú con otras especialidades como el pollo chino, el zambo de carne molida o unas dulces torrejas en miel, permite ofrecer una variedad que satisfará todos los paladares. La clave está en tener todo preparado con anticipación para no perderse ni un minuto de la emoción del juego y convertir la velada en una auténtica fiesta futbolera en casa.