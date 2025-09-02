Las chileras y encurtidos tradicionales costarricenses requieren ingredientes básicos como vinagre y vegetales seleccionados para garantizar sabor y seguridad, según Doña Iris Méndez Venegas, consejera alimentaria, quien enfatiza la importancia de evitar errores comunes en su preparación y almacenamiento.

La experta también sugiere combinaciones de colores e ingredientes para realzar platillos típicos, destacando que estos acompañamientos no solo alegran la mesa, sino que aportan beneficios nutricionales al incorporarse en la dieta diaria.