Una base de pizza elaborada exclusivamente con queso fundido y horneado ofrece una alternativa sin harina que mantiene una textura crujiente y sirve como sustento para diversos ingredientes.

Esta preparación permite adaptaciones para dietas específicas como la keto, donde la ausencia de carbohidratos se compensa con el alto contenido proteico del queso.

El resultado final es un platillo versátil que conserva la esencia de la pizza tradicional mientras innova en su composición básica, satisfaciendo así diferentes preferencias alimentarias.