Prepare en casa un delicioso lo mein de camarones y pollo

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El lo mein de camarones y pollo es un plato de fideos de huevo suaves con pollo, camarones y verduras salteados juntos, una combinación que convierte cada bocado en una verdadera fiesta de sabores.

Los chefs Aaron Solano Calderón y Anthony Arce, del restaurante Bistro China 1978, explican que la clave está en cocinar los fideos al dente y preparar una salsa que integre todos los ingredientes sin opacar su sabor.

Los chefs comparten la receta paso a paso, incluyendo los vegetales que se añaden y cómo servirlos para que mantengan su textura, además de presentar otras preparaciones como el beef broccoli y el dim sum.