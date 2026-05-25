Prepare el bolsillo: Aumento en los pasajes de bus llegarán este martes

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó un aumento del 5,43% en los pasajes de autobús, esto por el aumento en los precios de los combustibles a raíz del actual conflicto en Medio Oriente.

Los aumentos en las tarifas de pasajes de bus, que entrarán a regir a partir del martes 26 de mayo tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, van desde los ₡5 y hasta los ₡100 colones en las diferentes rutas.

Estos son algunos de los ajustes en las rutas que compartió la ARESEP:

Imagen: Página Web de la ARESEP

En el caso de los taxis rojos así como los que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, tendrán un aumento de entre 1,39% y 2,82% y de esta forma, la subida en la tarifa es de entre ₡10 y ₡20 colones.