Fiel a su estilo, Britney Spears vuelve hacer noticia, y no necesariamente por su trayectoria en la música. Esta vez, la ‘Princesa del Pop’ volvió a alarmar a sus seguidores, quienes estuvieron por varias horas angustiados, pues la artista de 41 años eliminó de un momento a otro su cuenta de Instagram. Esto ha causado preocupación en sus fans por la seguridad de la cantante.

Seguidores dieron aviso a la policía

Según fuentes policiales allegadas al portal TMZ, los propios seguidores de Britney Spears, fueron los que dieron a conocer que la artista eliminó dicha cuenta de red social en las últimas 12 horas, causando desconcierto en más de uno.

Es por eso, que ante el temor que la cantante esté en peligro, sus seguidores tomaron cartas en el asunto y decidieron llamar a la oficina del Alguacil del Condado de Ventura, en California, para solicitar que acudan a la vivienda de la estadounidense y corroboren que la ‘Princesa del pop’ se encuentre en buen estado.

Ante este llamado, los hombres del orden determinaron que no existía ningún motivo para creer que la vida del intérprete de Oops!… I Did It Again esté en riesgo.

Cabe precisar, que hasta el momento se desconoce si los agentes hablaron directamente con la cantante o si un intermediario les aseguró que ella estaba bien.