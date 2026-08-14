Prensa salvadoreña cataloga a Marcel Hernández como uno de los mejores extranjeros en Centroamérica

Faltan pocos detalles para que firme con Santa Tecla.

La prensa salvadoreña cataloga al delantero costarricense Marcel Hernández como uno de los mejores extranjeros en Centroamérica, considerando que su llegada al Inter Santa Tecla es prácticamente un acuerdo cerrado y que representa un fichaje bomba en la región.

Carlos Iraheta, periodista salvadoreño, afirma que “le da un plus a nuestra liga que este tipo de jugadores vengan. Prácticamente es un acuerdo que ya está cerrado entre el Inter Tecla y Marcel Hernández.

El jugador llegaría a El Salvador con la capa de referente y sería uno de los extranjeros más destacados del fútbol centroamericano, un aporte que no se veía desde la época del Loco Abreu.