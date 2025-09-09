Escrito por: Eduardo Troconis.

La Selección de Panamá tuvo un inicio complicado en la fase final de las eliminatorias mundialistas, esto tras empatar 0-0 ante Surinam y 1-1 contra Guatemala en el estadio Rommel Fernández. Los resultados encendieron las críticas de la prensa local, que no perdonó el bajo rendimiento del equipo en el momento más importante del proceso.

Comunicadores deportivos del medio RPC Radio señalaron que la afición panameña se ha volcado en apoyo, con entradas agotadas en los tres juegos como local, pero que el equipo no respondió en la cancha. Incluso algunos ponen en duda si Panamá puede seguir sosteniendo el rótulo de “mejor selección de Centroamérica”.

Por otro lado, Gilberto Alvarado, periodista panameño, mencionó que la selección necesita apoyo psicológico, ya que “la presión no va a desaparecer, la presión va a estar ahí”.

Otro que se pronunció al respecto fue el ‘Chepe’ Bomba, también periodista panameño, quien aseguró que el principal problema es la falta de contundencia: “Sin goles no hay Mundial, sin contundencia no hay fiesta”.

El equipo canalero suma empates contra Surinam y Guatemala en esta fecha FIFA. Su próximo reto será en octubre, cuando visite San Salvador y reciba nuevamente a Surinam.