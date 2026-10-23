Prensa hondureña criticó al Motagua tras el empate ante Alajuelense

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

La prensa hondureña criticó al Motagua tras el empate sin goles ante Liga Deportiva Alajuelense y calificó el partido de aburrido, soso y desastroso.

Los medios de Tegucigalpa señalaron que el equipo dejó una cara muy pálida en la semifinal de ida.

Las críticas apuntaron a la falta de claridad ofensiva y de creatividad del cuadro catracho. Un análisis difundido en Honduras sostuvo que Motagua no mereció ganar el partido.

La prensa local consideró que el equipo desaprovechó la localía, factor que históricamente le resulta determinante en este tipo de series.

También se inclinaron por la jerarquía de los Manudos, tricampeón centroamericano, para el resultado de vuelta.