Escrito por: Eduardo Troconis.

Los medios hondureños no tardaron en reaccionar tras las derrotas de los clubes costarricenses en la Copa Centroamericana. Primero fue el Motagua que venció a Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto y luego Olimpia se impuso ante Cartaginés en el Fello Meza.

En Honduras interpretan estos resultados como una señal de dominio y no dudaron en lanzar comentarios picantes hacia el fútbol tico.

¿Qué dijeron?

“Motagua le ganó la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica. Ahora, Olimpia fue a Cartaginés y también se trajo el triunfo. ¿Este es un preámbulo de lo que va a pasar en octubre?”

“Más que el triunfo, yo quiero que gane Motagua para hurgar en la herida de Costa Rica”

“Es el torneo con los equipos ticos más débiles de los últimos 20 años”

“La sensación es que están más eliminados que clasificados (en referencia a Costa Rica)”.

Mientras que los dos clubes hondureños golpearon fuerte en suelo costarricense, la prensa local aprovechó el momento para calentar la previa del Honduras – Costa Rica en próximo 9 de octubre.