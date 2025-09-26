Escrito por: Eduardo Troconis.
Los medios hondureños no tardaron en reaccionar tras las derrotas de los clubes costarricenses en la Copa Centroamericana. Primero fue el Motagua que venció a Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto y luego Olimpia se impuso ante Cartaginés en el Fello Meza.
En Honduras interpretan estos resultados como una señal de dominio y no dudaron en lanzar comentarios picantes hacia el fútbol tico.
¿Qué dijeron?
- “Motagua le ganó la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica. Ahora, Olimpia fue a Cartaginés y también se trajo el triunfo. ¿Este es un preámbulo de lo que va a pasar en octubre?”
- “Más que el triunfo, yo quiero que gane Motagua para hurgar en la herida de Costa Rica”
- “Es el torneo con los equipos ticos más débiles de los últimos 20 años”
- “La sensación es que están más eliminados que clasificados (en referencia a Costa Rica)”.
Mientras que los dos clubes hondureños golpearon fuerte en suelo costarricense, la prensa local aprovechó el momento para calentar la previa del Honduras – Costa Rica en próximo 9 de octubre.