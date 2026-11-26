Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La prensa hondureña asegura que Alajuelense toma ventaja por el fichaje de Jorge Benguché, un centrodelantero de 30 años que termina contrato con el Olimpia en diciembre y que se convertirá en agente libre.

El atacante, goleador del Olimpia en los últimos años y siempre en el radar de los principales equipos costarricenses, suma 8 goles en esta temporada, 4 en su liga local y 4 en la Copa Centroamericana, y según la prensa catracha siempre quiso jugar en nuestro país para volver a ser importante y estar en el foco de la selección nacional.

La dirigencia rojinegra confirmó a Deportes Repretel que se mantendrá al margen de este tema, enfocada en la parte deportiva, y que la liga aún tiene una plaza de extranjero disponible para utilizar el próximo año, mientras que desde el lado centroamericano se dio a conocer que existe una oferta verbal por dos años, aunque no se le ha remitido ningún tipo de documento al jugador.

