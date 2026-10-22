Prensa de Honduras no se guardó nada tras la derrota del Olimpia ante Cartaginés

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La victoria del Cartaginés sobre el Olimpia en el Fello Meza dejó un sinsabor en la prensa hondureña, que la calificó como un golpe al orgullo catracho. Los comunicadores reconocieron la superioridad brumosa mientras otros lamentaron las ocasiones desperdiciadas.

El periodista Gustavo Roca afirmó que pensó que el Olimpia saldría goleado del Fello Meza, incluso antes de la expulsión. También señaló que muchos atribuyen el resultado al arbitraje, pero aclaró que el Cartaginés ganó bien.

El comunicador Felipe Valencia criticó al técnico brumoso, a quien describió como alguien que gana y complica sin importar el valor del plantel rival.