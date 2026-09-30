Prensa de Centroamérica cataloga a La Sele como el hazmerreír de Concacaf

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La prensa de Centroamérica cataloga a la Selección Nacional como el hazmerreír de Concacaf, luego de que el conjunto costarricense acumulara una serie de resultados negativos en la Liga de Naciones, incluyendo la derrota 3-4 ante Curazao y la caída 2-0 frente a Haití.

Mientras el técnico interino Bryan Ruiz asume el mando de la Tricolor para el duelo de este jueves ante Nicaragua en Managua, medios de la región como Fútbol Centroamérica y La Prensa de Nicaragua señalan que Costa Rica ha dejado de ser competitiva en el área.

La crisis deportiva, que mantiene al equipo con ocho partidos sin ganar, también genera burlas constantes en redes sociales y cuestionamientos sobre la continuidad de Fernando Batista.