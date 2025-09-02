El premio mayor del sorteo extraordinario de la Junta de Protección Social, realizado en conmemoración de la cultura afrocostarricense, fue adjudicado al número 09 con la serie 624, el cual se vendió íntegramente a través del canal digital de la institución.

El segundo premio correspondió al número 25, mientras que el tercero favoreció al 29, en un evento que repartió 640 millones de colones en dos emisiones de diez fracciones cada una.

La JPS reitera su compromiso con la transparencia y la promoción de actividades culturales mediante este tipo de iniciativas.