Precio del diésel podría tener un gran aumento

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Arecep) anunciaría este viernes la resolución sobre el precio del diésel para septiembre. De aprobarse el alza de 82 colones por litro, el combustible rondaría los 688 colones, su nivel más elevado desde junio.

El experto Vargas explicó que el diésel funciona como un “precio ancla” con efectos directos en la economía, ya que el transporte de mercancías y productos finales depende mayoritariamente de este combustible.

“Lo natural es que haya un traslado de ese incremento en costos a los precios de los bienes finales de la economía”, señaló.

Las empresas enfrentan una mayor presión sobre sus costos operativos, aunque no necesariamente todo el aumento se refleje en el consumidor.

El ajuste responde a tensiones geopolíticas en Medio Oriente, una mayor demanda estacional y menores inventarios de productos refinados. El gas licuado y la gasolina súper también podrían registrar aumentos en las próximas horas.