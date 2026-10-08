Precio de alquileres de vivienda aumentaron en el país

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Los precios de los alquileres de vivienda aumentaron en el país, según la información proporcionada sobre el mercado de alquileres en Costa Rica, donde las familias deben tomar en cuenta este incremento de precios.

Hay más de 360 mil casas en esta modalidad de alquiler, de acuerdo con la información divulgada sobre el mercado de vivienda en el país, y las familias que buscan una vivienda deben considerar el aumento en los precios.

El incremento en los precios de los alquileres afecta a las familias que buscan una vivienda en esta modalidad, según la información proporcionada sobre el mercado de alquileres en Costa Rica este año, según los datos.