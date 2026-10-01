Precio de combustibles tendrá fuerte aumento

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El precio de los combustibles en Costa Rica tendrá un fuerte aumento debido al comportamiento de los mercados internacionales.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aplicará un ajuste que elevará el precio del diésel en ¢97 por litro, mientras que la gasolina Súper aumentará ¢38 por litro.

Con esta modificación, el diésel superará el precio de las gasolinas, una situación que se explica por el comportamiento que este combustible ha registrado en los mercados internacionales.

Diésel registra el mayor aumento

Costa Rica importa el 100% de los combustibles terminados, entre ellos gasolinas, diésel y asfaltos.

Por esta razón, los precios nacionales responden a las variaciones internacionales y a otros componentes contemplados en la metodología tarifaria.

Según ARESEP, las condiciones de oferta y demanda provocaron un incremento internacional mayor en el diésel que en las gasolinas.

El aumento también puede impactar actividades como el transporte público, transporte de mercancías y generación eléctrica mediante plantas térmicas, debido al uso intensivo de diésel en estos sectores.

¿Cuándo entrarán a regir los nuevos precios?

ARESEP remitirá la resolución para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Los nuevos precios entrarán en vigencia a partir de la medianoche del día de su publicación.

La entidad aclaró que no fija los precios de manera discrecional.

El ajuste considera variables como los precios internacionales, el tipo de cambio, los impuestos y otros componentes establecidos en la normativa vigente.

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