Los científicos insisten en la necesidad de consumir prebióticos, probióticos y postbióticos para nutrir la microbiota intestinal. La doctora Yendry Pazos aclara que los probióticos son bacterias o levaduras que alivian afecciones como la diarrea y la intolerancia a la lactosa, los cuales se encuentran en el yogur, el kéfir y el chucrut.

Para los prebióticos, compuestos no digeribles que estimulan el crecimiento de bacterias benéficas, la especialista recomienda un bowl de avena y banano.

Finalmente, explica que los postbióticos, resultantes de la fermentación de fibra, ayudan a sellar la barrera intestinal y se pueden preparar en casa con repollo morado, sal marina y agua filtrada.