PPSO presentó varias iniciativas que pretender fortalecer la protección hacia los menores de edad

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó varias iniciativas que pretenden fortalecer la protección hacia los menores de edad en el país, según detalló el despacho legislativo.

Los proyectos buscan fortalecer la prevención de la violencia contra los niños desde las comunidades, atendiendo de manera oportuna las riñas entre jóvenes.

El diputado Robert Junior precisó que el PPSO presentó cuatro proyectos relacionados con dicha situación. “Tienen una misma razón: llegar antes de que una pelea termine en una tragedia, antes de que un niño siga expuesto a una situación de abuso”, indicó.

Asimismo, las iniciativas procuran identificar a los menores que puedan ingresar al mundo de la criminalidad, en medio de fenómenos que siguen en aumento en la sociedad.